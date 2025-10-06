Aaron's Monday Forecast: Sunny and warm to start the week with highs near 80

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and warm Monday forecast!
Mostly sunny today with highs near 80 degrees this afternoon.
A cold front moves through on Tuesday bringing rain to all of Western New York.
It will be much cooler on Wednesday with highs in the 50s.
MONDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Rain likely, upper 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Cooler, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
FRIDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.