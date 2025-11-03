Aaron's Monday Forecast: Strong winds return to Western New York today

Wind Advisory 10 a.m. to 10 p.m. for Chautauqua, Erie, Niagara, Orleans, and Genesee Counties. Winds will gust 40 to 50 miles per hour this afternoon.
Cold front will move through the area this afternoon. Rain showers will arrive close to 12 p.m. Winds will be strong with gusts near 50 miles per hour.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Windy, near 50.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain and windy, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Partly cloudy, upper 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, mid 30s.
AFTERNOON: Rain, mid 50s.