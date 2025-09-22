Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Monday Forecast: Showers and thundershowers across the area today

Rain returns to Western New York this week
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, September 22
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Grab the umbrella, you will need it today!

Rain has returned to Western New York. Rain showers off and on today with thunderstorms possible. The best chance for storms will be across the Southern Tier.

MONDAY
MORNING: Showers, low 60s.
AFTERNOON: Showers and t-showers, mid 70s.

TUESDAY
MORNING: Rain showers, low 60s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 70s.

THURSDAY
MORNING: Rain showers, upper 50s.
AFTERNOON: Rain showers, low 70s.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, low 70s.

