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Weather

Aaron's Monday Forecast: Scattered rain showers this morning, highs near 50

Colder with snow showers possible for the end of the week
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, November 9
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cool breeze with scattered rain showers across the area this morning. It will be mostly cloudy with highs near 50 this afternoon.

MONDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Breezy, near 60.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.

FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

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