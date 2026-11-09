Aaron's Monday Forecast: Scattered rain showers this morning, highs near 50

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cool breeze with scattered rain showers across the area this morning. It will be mostly cloudy with highs near 50 this afternoon.
MONDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Breezy, near 60.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.