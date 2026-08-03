Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
2  WX Alerts
Weather

Actions

Aaron's Monday Forecast: Rain showers early this morning; sunny this afternoon

Clearing skies later today
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, August 3
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers to start your Monday. Skies will clear and it will be mostly sunny this afternoon. Sunny and warmer for Tuesday and Wednesday.

MONDAY
MORNING: Early showers, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

TUESDAY
MORNING: Valley fog, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.

WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 70.
AFTERNOON: T-showers, mid 80s.

FRIDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Thundershowers, upper 70s.

Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App