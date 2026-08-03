Aaron's Monday Forecast: Rain showers early this morning; sunny this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers to start your Monday. Skies will clear and it will be mostly sunny this afternoon. Sunny and warmer for Tuesday and Wednesday.
MONDAY
MORNING: Early showers, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
TUESDAY
MORNING: Valley fog, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 70.
AFTERNOON: T-showers, mid 80s.
FRIDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Thundershowers, upper 70s.