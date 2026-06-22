Aaron's Monday Forecast: Rain likely through early this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain likely through early this afternoon. It will be cool for the first full day of summer with highs in the mid 60s.
MONDAY
MORNING: Rain, near 60.
AFTERNOON: Showers ending, mid 60s.
TUESDAY
MORNING: Patchy fog, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Rain showers, near 60.
AFTERNOON: Rain showers, near 70.
FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, near 60.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.