Aaron's Monday Forecast: Rain likely through early this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain likely through early this afternoon. It will be cool for the first full day of summer with highs in the mid 60s.

MONDAY

MORNING: Rain, near 60.

AFTERNOON: Showers ending, mid 60s.

TUESDAY

MORNING: Patchy fog, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

THURSDAY

MORNING: Rain showers, near 60.

AFTERNOON: Rain showers, near 70.

FRIDAY

MORNING: Sctd. showers, near 60.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.

