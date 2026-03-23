Aaron's Monday Forecast: Patchy freezing drizzle and a few flurries this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Patchy freezing drizzle and a few flurries this morning. A weak system will move through the area this afternoon with snow showers likely.
MONDAY
MORNING: Freezing drizzle, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 20.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 30s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.
THURSDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, low 50s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 20s.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 30s.