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Weather

Aaron's Monday Forecast: Partly to mostly cloudy with highs in the upper 40s

Milder temperatures for the end of the week
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, November 16
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly cloudy skies with highs in the upper 40s this afternoon. Highs in the 50s Tuesday and Wednesday with highs near 60 Thursday and Friday.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 60.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 60.

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