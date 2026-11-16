Aaron's Monday Forecast: Partly to mostly cloudy with highs in the upper 40s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly cloudy skies with highs in the upper 40s this afternoon. Highs in the 50s Tuesday and Wednesday with highs near 60 Thursday and Friday.

MONDAY

MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, upper 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, low 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, near 60.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, near 60.

