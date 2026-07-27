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Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and warmer with a few inland showers

Heavy rain possible overnight
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, July 27
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly sunny skies across the area today. An inland shower or two could develop this afternoon. Showers and thundershowers likely overnight with flooding a possibility. The weather will be unsettled through early Thursday.

MONDAY
MORNING: Patchy fog, upper 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

TUESDAY
MORNING: Rain, upper 60s.
AFTERNOON: Rain, mid 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Rain showers, mid 60s.
AFTERNOON: Rain showers, low 70s.

THURSDAY
MORNING: Showers, low 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

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