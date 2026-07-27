Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and warmer with a few inland showers

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly sunny skies across the area today. An inland shower or two could develop this afternoon. Showers and thundershowers likely overnight with flooding a possibility. The weather will be unsettled through early Thursday.
MONDAY
MORNING: Patchy fog, upper 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.
TUESDAY
MORNING: Rain, upper 60s.
AFTERNOON: Rain, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Rain showers, mid 60s.
AFTERNOON: Rain showers, low 70s.
THURSDAY
MORNING: Showers, low 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.