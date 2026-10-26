Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and pleasant this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny skies with highs in the low 60s this afternoon. Cooler on Tuesday with highs in the mid 50s.

MONDAY

MORNING: Mainly clear, mid 40s.

AFTERNOON: Clouds increase, low 60s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, near 50.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.

FRIDAY

MORNING: Few showers, near 50.

AFTERNOON: Partly cloudy, low 60s.

