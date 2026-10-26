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Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and pleasant this afternoon

Highs in the 60s again today
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, October 26
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny skies with highs in the low 60s this afternoon. Cooler on Tuesday with highs in the mid 50s.

MONDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Clouds increase, low 60s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.

FRIDAY
MORNING: Few showers, near 50.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 60s.

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