Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and much cooler this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cool and dry start to the week with highs in the low to mid 60s this afternoon. Partly sunny skies on Tuesday with temperatures in the mid 70s. Rain returns Wednesday morning with steadier showers on Thursday.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Showers, upper 50s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, low 70s.

THURSDAY

MORNING: Rain showers, near 60.

AFTERNOON: Rain showers, low 70s.

FRIDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Sctd. storms, near 70.

