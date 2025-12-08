Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and cold today with highs near 20

Snow returns to WNY on Tuesday
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, December 8
Posted
and last updated

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A frigid start to the week!

Partly sunny, light winds, and cold temperatures today.

Clouds increase with snow arriving Tuesday afternoon. A general 1 to 3" of snow expected tomorrow with winds gusting near 30 miles per hour.

Snow will mix with rain at times on Wednesday. Wednesday will be a messy day with a rain/snow mixture at times.

MONDAY
MORNING: Mainly clear, near 10.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 20.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 10.
AFTERNOON: Snow, near 30.

WEDNESDAY
MORNING: Snow, near 30.
AFTERNOON: Rain and snow, mid 30s.

THURSDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, upper 20s.

FRIDAY
MORNING: Snow showers, near 15.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

