Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and chilly with highs in the upper 30s

Winter Weather Advisory until 1pm for Chautauqua and Cattaraugus Counties. 1 to 3 inches of snow for the higher elevations and along the Chautauqua Ridge.
MONDAY
MORNING: Snow south, near 30.
AFTERNOON: Cool breeze, upper 30s.
TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 30.
AFTERNOON: Partly sunny, near 40.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 40s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.