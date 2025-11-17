Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and chilly with highs in the upper 30s

Snow showers mostly across the Southern Tier today
Winter Weather Advisory until 1pm for Chautauqua and Cattaraugus Counties. 1 to 3 inches of snow for the higher elevations and along the Chautauqua Ridge.

MONDAY
MORNING: Snow south, near 30.
AFTERNOON: Cool breeze, upper 30s.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 30.
AFTERNOON: Partly sunny, near 40.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 40s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
