Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and chilly today with highs near 30

Winter Weather Advisory for parts of WNY on Tuesday
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, December 1
Winter Weather Advisory from 1 a.m. Tuesday to 7 p.m. Tuesday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties. 3 to 6" of snow expected by Tuesday afternoon.

Quiet weather today with clouds increasing this afternoon. A general light to moderate snow for all of WNY will arrive overnight with 1 to 3" of snow by Tuesday morning.

MONDAY
MORNING: Partly sunny, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 30.

TUESDAY
MORNING: Snow, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.

WEDNESDAY
MORNING: Flurries, upper teens.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 30s.

THURSDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

FRIDAY
MORNING: Cold, near 10.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 20s.

