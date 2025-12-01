Aaron's Monday Forecast: Partly sunny and chilly today with highs near 30

Winter Weather Advisory from 1 a.m. Tuesday to 7 p.m. Tuesday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties. 3 to 6" of snow expected by Tuesday afternoon.
Quiet weather today with clouds increasing this afternoon. A general light to moderate snow for all of WNY will arrive overnight with 1 to 3" of snow by Tuesday morning.
MONDAY
MORNING: Partly sunny, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 30.
TUESDAY
MORNING: Snow, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
WEDNESDAY
MORNING: Flurries, upper teens.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 30s.
THURSDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.
FRIDAY
MORNING: Cold, near 10.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 20s.