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Aaron's Monday Forecast: Mostly sunny and pleasant with highs in the upper 70s

Severe storms possible on Tuesday
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, July 20
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and pleasant today with highs in the upper 70s. Strong to severe storms possible on Tuesday.

MONDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, low 80s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

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