Aaron's Monday Forecast: Mostly sunny and pleasant with highs in the upper 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and pleasant today with highs in the upper 70s. Strong to severe storms possible on Tuesday.
MONDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, low 80s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.