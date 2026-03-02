Aaron's Monday Forecast: Mostly sunny and chilly with highs near 30 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and chilly today with highs near 30 degrees. Clouds increase overnight with lows in the low 20s. Rain showers will return on Tuesday with some freezing rain possible across the Southern Tier.

Temperatures will gradually warm as the week moves along. Highs in the mid 40s on Wednesday, near 50 on Thursday, mid 50s on Friday.

MONDAY

MORNING: Clear skies, near 10.

AFTERNOON: Sunny, 30.

TUESDAY

MORNING: S. Tier freezing rain, low 20s.

AFTERNOON: Rain showers, near 40.

WEDNESDAY

MORNING: Patchy fog, near 30.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

THURSDAY

MORNING: Rain showers, mid 30s.

AFTERNOON: Rain showers, near 50.

FRIDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.

