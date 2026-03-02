Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Monday Forecast: Mostly sunny and chilly with highs near 30 degrees

Warmer temperatures for the end of the week
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, March 2
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and chilly today with highs near 30 degrees. Clouds increase overnight with lows in the low 20s. Rain showers will return on Tuesday with some freezing rain possible across the Southern Tier.
Temperatures will gradually warm as the week moves along. Highs in the mid 40s on Wednesday, near 50 on Thursday, mid 50s on Friday.

MONDAY
MORNING: Clear skies, near 10.
AFTERNOON: Sunny, 30.

TUESDAY
MORNING: S. Tier freezing rain, low 20s.
AFTERNOON: Rain showers, near 40.

WEDNESDAY
MORNING: Patchy fog, near 30.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

THURSDAY
MORNING: Rain showers, mid 30s.
AFTERNOON: Rain showers, near 50.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.

