Aaron's Monday Forecast: Mostly cloudy skies with highs in the upper 60s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Quiet weather to start the week with mostly cloudy skies and temperatures in the mid to upper 60s later today.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. t-showers, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 50s.
FRIDAY
MORNING: Rain, near 50.
AFTERNOON: Rain and strong winds, near 60.