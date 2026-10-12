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Aaron's Monday Forecast: Mostly cloudy skies with highs in the upper 60s

A few flakes could fly on Saturday
Buffalo Monday Weather
7 Weather 5am Update, Monday, October 12
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Quiet weather to start the week with mostly cloudy skies and temperatures in the mid to upper 60s later today.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.

TUESDAY
MORNING: Sctd. t-showers, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, mid 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 50s.

FRIDAY
MORNING: Rain, near 50.
AFTERNOON: Rain and strong winds, near 60.

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