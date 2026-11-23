BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy, breezy and cooler today with temperatures in the 40s. Snow showers develop tonight over the higher elevations of the Southern Tier. An inch of accumulation possible by Tuesday morning.
Partly sunny and chilly Tuesday afternoon with highs in the upper 30s. Pleasant on Wednesday with rain arriving for Thanksgiving.
MONDAY
MORNING: Rain showers, upper 40s.
AFTERNOON: Cool breeze, mid 40s.
TUESDAY
MORNING: Flurries, near 30.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 30s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Rain arrives, near 40.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, mid 30s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.