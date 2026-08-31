Aaron's Monday Forecast: Mild and muggy with showers and thundershowers likely

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Showers and thundershowers likely today with highs in the low to mid 70s. Severe storms likely Tuesday and Wednesday with damaging winds, large hail, and isolated tornadoes possible.
MONDAY
MORNING: Rain showers, upper 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 70s.
TUESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Storms, low 80s.
WEDNESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Storms, mid 80s.
THURSDAY
MORNING: Showers, mid 60s.
AFTERNOON: T-showers, near 80.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.