Aaron's Monday Forecast: Cold with snow showers and increasing winds

Winter Storm Warning until 7pm for all of Western New York except for Allegany County.
Cold Weather Advisory from 10pm today through 1pm Tuesday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus , and Allegany Counties. Wind-chills -10 to -25.
MONDAY
MORNING: Snow showers, near 5.
AFTERNOON: Cold breeze, 15.
TUESDAY
MORNING: Snow showers, near 5.
AFTERNOON: Snow showers, 15.
WEDNESDAY
MORNING: Cold, near 0.
AFTERNOON: Cloudy, 15.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 0.
AFTERNOON: Mostly cloudy, 15.
FRIDAY
MORNING: Cold, near 0.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 10.