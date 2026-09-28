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Aaron's Monday Forecast: Cloudy skies with patchy drizzle and fog this morning

Milder temperatures for the middle of the week
Buffalo Monday Weather
7 Weather 6am Update, Monday, September 28
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Overcast skies with light rain, drizzle and patchy fog for your Monday. Skies will clear out Tuesday afternoon with warmer temperatures tomorrow.

MONDAY
MORNING: Drizzle, mid 50s.
AFTERNOON: Cloudy skies, mid 60s.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.

FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 50.
AFTERNOON: Rain showers, low 60s.

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