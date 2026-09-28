Aaron's Monday Forecast: Cloudy skies with patchy drizzle and fog this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Overcast skies with light rain, drizzle and patchy fog for your Monday. Skies will clear out Tuesday afternoon with warmer temperatures tomorrow.
MONDAY
MORNING: Drizzle, mid 50s.
AFTERNOON: Cloudy skies, mid 60s.
TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 50.
AFTERNOON: Rain showers, low 60s.