Aaron's Monday Forecast: Breezy and milder with highs near 60 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Clouds and winds will increase with highs near 60 degrees this afternoon. Rain showers will arrive early this evening. Showers and thundershowers expected overnight with lows near 50. Thunderstorms will develop on Tuesday with strong to severe storms possible. Isolated tornadoes are possible Tuesday afternoon.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Late showers, near 60.
TUESDAY
MORNING: Showers and t-showers, near 50.
AFTERNOON: T-storms, upper 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Showers, low 40s.
AFTERNOON: Showers, upper 40s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Showers, mid 50s.
FRIDAY
MORNING: Showers, upper 40s.
AFTERNOON: Showers, mid 60s.