Aaron's Monday Forecast: A gorgeous day for Western New York with highs near 70

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure across the area today will bring mostly sunny skies and mild temperatures to the region. Clouds and winds will increase overnight with rain showers by Tuesday morning. A heavier rain will arrive on Wednesday with below normal temperatures returning Wednesday through Sunday.
MONDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 70.
TUESDAY
MORNING: Showers, near 50.
AFTERNOON: Showers, mid 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Rain likely, low 50s.
THURSDAY
MORNING: Sctd. showers, near 40.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 40s.