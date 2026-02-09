Aaron's Monday Forecast: A frigid start to the day with temperatures below zero

Cold Weather Advisory until 10am for all of Western New York. Wind-chills this morning near -20.
A frigid start to your day with temperatures below zero this morning. Clouds will increase with temperatures near 20 this afternoon.
A weak clipper arrives on Tuesday with snow in the morning. A wintry mix is possible during the afternoon with highs in the mid 30s.
MONDAY
MORNING: Mainly clear, -7.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 20.
TUESDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Rain and snow, mid 30s.
WEDNESDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, upper 20s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 15.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 20s.