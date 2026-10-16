Aaron's Friday Forecast: Windy and wet with falling temperatures this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A strong cold front will move through Western New York later this morning. Temperatures will be near 70 this morning before dropping off this afternoon. Winds will gust near 40 miles per hour through this afternoon.

FRIDAY

MORNING: Rain showers, upper 60s.

AFTERNOON: Showers, upper 50s.

SATURDAY

MORNING: Few flurries, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 40s.

SUNDAY

MORNING: Mainly clear, mid 30s.

AFTERNOON: Sunny, near 60.

MONDAY

MORNING: Mainly clear, near 40.

AFTERNOON: Sunny, upper 60s.

TUESDAY

MORNING: Chilly, near 40.

AFTERNOON: Sunny, upper 60s.

