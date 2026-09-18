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Aaron's Friday Forecast: Sunny skies and seasonable temperatures this afternoon

Cooler and a bit unsettled this weekend
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, September 18
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will settle over the area today bringing abundant sunshine and seasonable temperatures to Western New York.

FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 60s.

TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.

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