Aaron's Friday Forecast: Sunny skies and seasonable temperatures this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will settle over the area today bringing abundant sunshine and seasonable temperatures to Western New York.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 60s.
SUNDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 60s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.