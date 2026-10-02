Aaron's Friday Forecast: Steady rain across all of Western New York this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cold front will move through Western New York this morning bringing rain to the area. Skies will clear out this afternoon with temperatures in the low to mid 60s.

Sunny and pleasant this weekend with highs in the mid 60s on Saturday and upper 60s on Sunday.

FRIDAY

MORNING: Rain, near 60.

AFTERNOON: Mostly cloudy, low 60s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, upper 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

SUNDAY

MORNING: Mainly clear, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

TUESDAY

MORNING: Mainly clear, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

