Local National Weather Sports Traffic Watch Now
15  WX Alerts 2  Closings/Delays
Weather

Actions

Aaron's Friday Forecast: Snow and rain with strong winds this Friday

High Wind Warnings for most of WNY
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, March 13
Posted

High Wind WARNING until 5 a.m. Saturday for Chautauqua, Erie, Niagara, Orleans, Genesee, and Wyoming Counties. Winds will gust near 60 miles per hour. Power outages are possible especially overnight.

Wind Advisory until 8 a.m. Saturday for Cattaraugus and Allegany Counties. Winds will gust near 50 miles per hour.

Winter Weather Advisory 5 p.m. today through 8 a.m. Saturday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, and Cattaraugus Counties. Strong winds and several inches of snow overnight.

FRIDAY
MORNING: Snow arrives, mid 20s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 30s.

SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 30s.
AFTERNOON: Windy, low 50s.

MONDAY
MORNING: Windy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain, near 60.

TUESDAY
MORNING: Colder, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App