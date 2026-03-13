Aaron's Friday Forecast: Snow and rain with strong winds this Friday

High Wind WARNING until 5 a.m. Saturday for Chautauqua, Erie, Niagara, Orleans, Genesee, and Wyoming Counties. Winds will gust near 60 miles per hour. Power outages are possible especially overnight.
Wind Advisory until 8 a.m. Saturday for Cattaraugus and Allegany Counties. Winds will gust near 50 miles per hour.
Winter Weather Advisory 5 p.m. today through 8 a.m. Saturday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, and Cattaraugus Counties. Strong winds and several inches of snow overnight.
FRIDAY
MORNING: Snow arrives, mid 20s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 30s.
AFTERNOON: Windy, low 50s.
MONDAY
MORNING: Windy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain, near 60.
TUESDAY
MORNING: Colder, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.