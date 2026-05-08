Aaron's Friday Forecast: Scattered rain and snow showers this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain and snow showers this morning. Partly sunny and pleasant this afternoon with highs in the mid 50s. A few showers will develop south of Buffalo overnight. Milder on Saturday with highs in the low 60s.
FRIDAY
MORNING: Rain and snow, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: S. Tier showers, mid 40s.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 60s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.