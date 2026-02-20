Aaron's Friday Forecast: Rain showers this morning; snow showers later today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers to start your Friday. Temperatures will be in the mid to upper 40s through early this afternoon. Temperatures will drop and winds will increase later this afternoon. The rain will change to snow later today with snow showers this evening. Snow showers will be off and on through Sunday with a couple of inches of accumulation.
FRIDAY
MORNING: Rain, low 40s.
AFTERNOON: Rain to snow, 40.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, near 30.
MONDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, upper 20s.
TUESDAY
MORNING: Snow showers, teens.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.