Local National Weather Sports Traffic Watch Now
1  Closing/Delay
Weather

Actions

Aaron's Friday Forecast: Rain showers this morning; snow showers later today

Winds will gust over 40 miles per hour later this afternoon
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, February 20
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers to start your Friday. Temperatures will be in the mid to upper 40s through early this afternoon. Temperatures will drop and winds will increase later this afternoon. The rain will change to snow later today with snow showers this evening. Snow showers will be off and on through Sunday with a couple of inches of accumulation.

FRIDAY
MORNING: Rain, low 40s.
AFTERNOON: Rain to snow, 40.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.

SUNDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, near 30.

MONDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Snow showers, upper 20s.

TUESDAY
MORNING: Snow showers, teens.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App