Aaron's Friday Forecast: Rain showers this morning; snow showers later today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers to start your Friday. Temperatures will be in the mid to upper 40s through early this afternoon. Temperatures will drop and winds will increase later this afternoon. The rain will change to snow later today with snow showers this evening. Snow showers will be off and on through Sunday with a couple of inches of accumulation.

FRIDAY

MORNING: Rain, low 40s.

AFTERNOON: Rain to snow, 40.

SATURDAY

MORNING: Snow showers, near 30.

AFTERNOON: Snow showers, low 30s.

SUNDAY

MORNING: Snow showers, low 20s.

AFTERNOON: Snow showers, near 30.

MONDAY

MORNING: Snow showers, low 20s.

AFTERNOON: Snow showers, upper 20s.

TUESDAY

MORNING: Snow showers, teens.

AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

