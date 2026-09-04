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Aaron's Friday Forecast: Partly sunny skies with a few showers later today

The weekend looks wonderful
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, September 4
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny skies with a few showers this afternoon. The weekend will be dry and pleasant with temperatures in the mid 70s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Few showers, upper 70s.

SATURDAY
MORNING: Patchy fog, upper 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.

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