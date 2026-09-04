Aaron's Friday Forecast: Partly sunny skies with a few showers later today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny skies with a few showers this afternoon. The weekend will be dry and pleasant with temperatures in the mid 70s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Few showers, upper 70s.

SATURDAY

MORNING: Patchy fog, upper 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, low 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, near 80.

