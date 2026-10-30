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Weather

Aaron's Friday Forecast: Partly sunny and cooler with temperatures in the 50s

Dry and pleasant this weekend
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, October 30
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly cloudy skies with temperatures in the mid 50s this afternoon. Sunny with highs in the mid 50s on Saturday with 60s on Sunday.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s
AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.

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