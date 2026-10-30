Aaron's Friday Forecast: Partly sunny and cooler with temperatures in the 50s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly cloudy skies with temperatures in the mid 50s this afternoon. Sunny with highs in the mid 50s on Saturday with 60s on Sunday.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, upper 30s.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, upper 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, near 50.

AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, low 50s

AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.

