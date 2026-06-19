Aaron's Friday Forecast: Partly sunny and breezy with an isolated pm shower

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies to start our day. Clouds will increase this afternoon with an isolated shower or thundershower developing. Expect partly to mostly sunny skies this weekend with a stray shower popping up in the afternoon.
FRIDAY
MORNING: Mostly sunny, near 60.
AFTERNOON: Isolated showers, near 70.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 70.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.
MONDAY
MORNING: Rain showers, upper 50s.
AFTERNOON: Rain, upper 60s.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.