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Aaron's Friday Forecast: Partly sunny and breezy with an isolated pm shower

Mostly dry this weekend
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, June 19
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies to start our day. Clouds will increase this afternoon with an isolated shower or thundershower developing. Expect partly to mostly sunny skies this weekend with a stray shower popping up in the afternoon.

FRIDAY
MORNING: Mostly sunny, near 60.
AFTERNOON: Isolated showers, near 70.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 70.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

MONDAY
MORNING: Rain showers, upper 50s.
AFTERNOON: Rain, upper 60s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

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