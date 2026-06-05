Aaron's Friday Forecast: Mostly sunny, breezy, and warmer this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Breezy and warm today with highs in the low 80s. Clouds increase with showers and thundershowers developing overnight. Strong to severe storms possible on Saturday. Skies clear on Sunday with highs in the mid 70s. Highs are back in the 80s next week.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

SATURDAY

MORNING: Sctd. showers, mid 60s.

AFTERNOON: Sctd. storms, mid 70s.

SUNDAY

MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.

MONDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, low 80s.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.

