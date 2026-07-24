Aaron's Friday Forecast: Mostly sunny and warmer with highs near 80

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure over Western New York will bring another sunny and dry to the area. Highs this afternoon will be near 80 degrees. Partly cloudy skies on Saturday with a few showers developing inland. There is a slight chance for a shower or thundershower late in the day on Sunday.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Sunny, near 80.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Inland shower chance, low 80s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Afternoon storm chance, low 80s.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Scattered storms, low 80s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, upper 70s.