Aaron's Friday Forecast: Mostly sunny and warmer with highs near 80

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure over Western New York will bring another sunny and dry to the area. Highs this afternoon will be near 80 degrees. Partly cloudy skies on Saturday with a few showers developing inland. There is a slight chance for a shower or thundershower late in the day on Sunday.

FRIDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Sunny, near 80.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Inland shower chance, low 80s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Afternoon storm chance, low 80s.

MONDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Scattered storms, low 80s.

TUESDAY

MORNING: Sctd. showers, low 60s.

AFTERNOON: Sctd. storms, upper 70s.

