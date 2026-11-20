BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies with highs near 60 this afternoon. Partly to mostly sunny skies with highs in the mid 60s this weekend.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Sunny, upper 50s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.
MONDAY
MORNING: Showers, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.
TUESDAY
MORNING: Flurries, near 30
AFTERNOON: Flurries, mid 30s.