Aaron's Friday Forecast: Mostly sunny and breezy with highs in the mid 60s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will bring sunny skies to Western New York today. Saturday will be warmer with highs in the 70s, rain returns on Sunday.

FRIDAY

MORNING: Mainly clear, mid 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.

SUNDAY

MORNING: Rain arrives, mid 50s.

AFTERNOON:Rain showers, low 60s.

MONDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

TUESDAY

MORNING: Rain showers, near 60.

AFTERNOON: Rain showers, mid 60s.

