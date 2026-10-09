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Aaron's Friday Forecast: Mostly sunny and breezy with highs in the mid 60s

Rain returns on Sunday
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, October 9
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will bring sunny skies to Western New York today. Saturday will be warmer with highs in the 70s, rain returns on Sunday.

FRIDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.

SUNDAY
MORNING: Rain arrives, mid 50s.
AFTERNOON:Rain showers, low 60s.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

TUESDAY
MORNING: Rain showers, near 60.
AFTERNOON: Rain showers, mid 60s.

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