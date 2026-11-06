Aaron's Friday Forecast: Mostly cloudy and cooler with sctd. showers, mid 50s.

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cold front will bring rain showers to the area today. Early highs in the mid 50s with temperatures dropping to near 50 this afternoon.
FRIDAY
MORNING: Showers, mid 50s.
AFTERNOON: Showers, near 50.
SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Breezy, mid 50s.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.