Aaron's Friday Forecast: Mostly cloudy and cool with scattered rain showers

Temperatures stay below normal this weekend
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Rain showers will continue today.

Cool air over Lake Erie and Lake Ontario will continue to produce cloud cover and lake effect rain showers for the area. A few showers will linger into Saturday.

Dry air returns to the area on Sunday and dry conditions will persist through Tuesday.

FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, low 40s.
AFTERNOON: Sctd. showers, near 50.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 50s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 50s.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.

