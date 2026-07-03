Aaron's Friday Forecast: Hot and humid with scattered storms developing

Heat Advisory until 8pm for all of WNY today. The heat index will be in the 94 to 99 degree range.
There is a slight risk for severe storms across all of WNY today. The main storm threat will be for damaging winds.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 70s
AFTERNOON: Sctd. storms, upper 80s.
SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, near 70.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, mid 80s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 70.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, low 80s.
MONDAY
MORNING: Rain showers, near 70.
AFTERNOON: Sctd. t-storms, low 80s.
TUESDAY
MORNING: Rain showers, near 70.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 80s.