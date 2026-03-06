Local National Weather Sports Traffic Watch Now
4  WX Alerts
Weather

Actions

Aaron's Friday Forecast: Dense fog and icy conditions to start your Friday

Highs in the mid to upper 60s on Saturday
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, March 6
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of locally dense fog this Friday morning. Temperatures near 32 degrees will make for some icy spots on untreated roads, sidewalks, and parking lots.

FRIDAY
MORNING: Fog, near 30.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.

SATURDAY
MORNING: Showers, near 60.
AFTERNOON: T-showers, upper 60s.

SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Late showers, near 60.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App