Aaron's Friday Forecast: Clouds increase with light snow this afternoon

Colder air returns on Sunday
Buffalo Friday Weather
7 Weather 5am Update, Friday, January 16
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Light snow showers early this morning across the Southern Tier. The snow will taper off later this morning. A general light snow will arrive late this afternoon with temperatures in the mid to upper 20s.

FRIDAY
MORNING: S. Tier snow, 15.
AFTERNOON: Late snow, mid 20s.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.

SUNDAY
MORNING: Snow showers, teens.
AFTERNOON: Snow showers, near 20.

MONDAY
MORNING: Snow, teens.
AFTERNOON: Snow, near 20.

TUESDAY
MORNING: Cold, single digits.
AFTERNOON: Snow, teens.

