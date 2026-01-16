Aaron's Friday Forecast: Clouds increase with light snow this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Light snow showers early this morning across the Southern Tier. The snow will taper off later this morning. A general light snow will arrive late this afternoon with temperatures in the mid to upper 20s.
FRIDAY
MORNING: S. Tier snow, 15.
AFTERNOON: Late snow, mid 20s.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, teens.
AFTERNOON: Snow showers, near 20.
MONDAY
MORNING: Snow, teens.
AFTERNOON: Snow, near 20.
TUESDAY
MORNING: Cold, single digits.
AFTERNOON: Snow, teens.