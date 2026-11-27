BUFFALO, N.Y. (WKBW) — An area of low pressure will continue to keep our weather unsettled. Rain showers likely today with a few snow showers across the Southern Tier. Highs today in the low to mid 40s. Milder this weekend with highs in the upper 40s Saturday and low 50s on Sunday.
FRIDAY
MORNING: Rain, near 40.
AFTERNOON: Rain and snow, low 40s.
SATURDAY
MORNING: Rain showers, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Late rain, near 50.
MONDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Breezy, low 40s.
TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 40s.