BUFFALO, N.Y. (WKBW) — An area of low pressure will continue to keep our weather unsettled. Rain showers likely today with a few snow showers across the Southern Tier. Highs today in the low to mid 40s. Milder this weekend with highs in the upper 40s Saturday and low 50s on Sunday.

FRIDAY

MORNING: Rain, near 40.

AFTERNOON: Rain and snow, low 40s.

SATURDAY

MORNING: Rain showers, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

SUNDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Late rain, near 50.

MONDAY

MORNING: Rain showers, near 40.

AFTERNOON: Breezy, low 40s.

TUESDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Partly cloudy, low 40s.

