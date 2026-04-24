Aaron's Friday Forecast: A few showers this morning; partly sunny this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few showers and thundershowers this morning. A mix of sun and clouds this afternoon with temperatures in the upper 50s. Clouds increase with rain likely overnight. A soaking rain expected on Saturday. Nicer of Sunday with sunshine and highs near 60.
FRIDAY
MORNING: Few showers, upper 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.
SATURDAY
MORNING: Rain, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Partly sunny, near 60.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Sunny, near 70.
TUESDAY
MORNING: Showers, mid 50s.
AFTERNOON: Showers, low 60s.