Aaron's Friday Forecast: A fantastic Friday forecast for Western New York

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of fog south of Buffalo this morning.
High pressure will settle over the area bringing sunny skies to the region. Clouds will increase on Saturday with a few showers late in the day. Showers and thundershowers likely early on Sunday.
Temperatures tumble next week with highs in the 60s for Monday and Tuesday.
FRIDAY
MORNING: Patchy fog, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
SUNDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.
MONDAY
MORNING: Sctd. showers, upper 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 60s.