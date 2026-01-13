We did the work for you, best flights from Buffalo to Denver for Bills AFC divisional game

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — There’s nothing quite like playoff football. After the Bills won in Jacksonville on Sunday, the adrenaline is still flowing for Bills Mafia. So if you plan on heading to Denver for Saturday’s game, I did the work for you. With the help of Hopper, I went through to find the top 10 cheapest flights from Tuesday to Saturday heading from Buffalo to Denver.

The game will be played at 4:30 p.m. or 8 p.m. ET on Saturday. Time will be announced on Monday night.

Flights back to Buffalo from Denver on Monday start at $409. Sunday flights are more affordable.

JANUARY 13

1. UNITED $353 Departs 1:59p. Lands 5:57p. 55 minute layover ORD

2. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 2:51p. One hour layover ORD

3. UNITED $353 Departs 5:23p. Lands 10p. 90 minute layover ORD

4. UNITED $353 Departs 2:49p. Lands 7:26p. One hour layover IAD

5. UNITED $353 Departs 9:55a. Lands 2:46p. One hour layover IAD -

6. UNITED $353 Departs 11:24a. Lands 4:30p. One hour layover EWR

7. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 3:52p. Two hour layover ORD

8. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 4:34p. Two hour layover ORD

9. UNITED $353 Departs 6a. Lands 12:08p. 50 minute layover in Newark.

10. DELTA $364 Departs 2:10p. Lands 7:28p. 90 minute layover

11. DELTA $364 Departs 6:03a. -----HOUR 25 MIN LAYOVER DTW-----DENVER 10:24a.

JANUARY 14

1. UNITED $353. Departs 1:59p. Lands 5:57p. 55 minute layover ORD

2. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 2:51p. One hour layover ORD

3. UNITED $353 Departs 5:23p. Lands 10p. 90 minute layover ORD

4. UNITED $353 Departs 2:49p. Lands 7:26p. One hour layover IAD

5. UNITED $353 Departs 9:55a. Lands 2:46p. One hour layover IAD -

6. UNITED $353 Departs 11:24a. Lands 4:30p. One hour layover EWR

7. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 3:52p. Two hour layover ORD

8. UNITED $353 Departs 10:45a. Lands 4:34p. Two hour layover ORD

9. UNITED $353 Departs 6a. Lands 12:08p. 50 minute layover in Newark.

10. DELTA $364 Departs 2:10p. Lands 7:28p. 90 minute layover

JANUARY 15

1.FRONTIER $157 Departs 10:11a. Lands 12:55a (Next day). 9.5 hour layover in Tampa (Three options of flight status)

2. FRONTIER $236 Departs 8:58p. Lands 8:20a (Next morning). 6 hour layover in Orlando

3. American $276 Departs 6:53a. Lands 12:02p. One hour layover in Dallas

4. American $276 Departs 4:01p. Lands 10:24p. Two hour layover in Philadelphia

5. American $276 Departs 6:53a. Lands 2:14 p. Three hour layover in Dallas

6. FRONTIER $286 Departs 10:11a. Lands 8:08p. Four hour layover in Tampa

7. UNITED $301 Departs 8:30a. Lands 12:38p. One hour layover ORD

8. UNITED $301 Departs 6a. Lands 12:08p. 50 minute layover Newark

JANUARY 16

1. FRONTIER $206 Departs 12:15p. Lands 9:41p. Five hour layover ATL

2. FRONTIER $278 Departs 12:15p. Lands 9:41p. Five hour layover ATL (Economy) $310 for Premium

3. DELTA $312 Departs 3:38p. Lands 10:46p. 2.5 hour layover in JFK ($352 for upgrade)

4. UNITED $443 Departs 6a. Lands 12:08p. 2 hour layover Newark

5. UNITED $443 Departs 6a. Lands 2:02p. Four hour layover Newark

JANUARY 17

1. UNITED $301 Departs 8:30a. Lands 12:38p. One hour layover ORD

2. UNITED $301 Departs 6a. Lands 12:08p. Two hour layover Newark

3. UNITED $301 Departs 6a. Lands 2:02p. Four hour layover Newark

4. DELTA $312 Departs 6:03a. Lands 10:24p. One hour layover DTW

5. DELTA $312 Departs 6a. Lands 11:47a. Layover at LGA

6. UNITED $341 Departs 8:30a. Lands 12:38p. Layover at ORD

7. UNITED $341 Departs 6a. Lands 2:02p. Four hour layover Newark

8. DELTA $352 Departs 6a. Lands 11:47a. Layover LGA

