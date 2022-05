School budget votes in WNY: Here's how your district voted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — School districts across Western New York held budget votes Tuesday night. Here's how each district voted: (This list is growing as results become available) Akron CSD: Passed Albion CSD: Passed Alden CSD: Passed Alexander CSD: Passed Allegany-Limestone CSD: Passed Amherst CSD: Passed Barker CSD: Passed Batavia CSD: Passed Byron-Bergen CSD: Passed Chautauqua Lake SD: Passed Cheektowaga-Maryvale CSD: Passed Cheektowaga-Sloan CSD: Passed Clarence CSD: Passed Cleveland Hill CSD: Passed Clymer CSD: Passed Depew CSD: Passed East Aurora CSD: Passed Falconer CSD: Passed Franklinville CSD: Passed Friendship CS: Passed Frontier CSD: Passed Gowanda CSD: Passed Grand Island CSD: Passed Hamburg CSD: Passed Hinsdale CSD: Passed Holley CSD: Passed Kendall CSD: Passed Kenmore-Town of Tonawanda CSD: Passed Jamestown Public Schools: Passed Lackawanna CSD: Passed Lake Shore CSD: Passed Lancaster CSD: Passed Le Roy CSD: Passed Letchworth CS: Passed Lewiston-Porter CSD: Passed Lockport CSD: Passed Lyndonville CSD: Passed Newfane CSD: Passed Niagara Falls CSD: Passed North Collins CSD: Passed North Tonawanda CSD: Passed Olean CSD: Passed Orchard Park CSD: Passed Panama CS: Passed Portville CSD: Passed Randolph CS: Passed Salamanca CSD: Passed Sherman CS: Passed Southwestern CSD: Passed Springville-Griffith Institute CSD: Passed Starpoint CSD: Passed Sweet Home CSD: Passed Tonawana CSD: Passed Warsaw CSD: Passed West Seneca CSD: Passed West Valley CSD: Passed Whitesville SD: Passed Williamsville CSD: Passed Wilson CSD: Passed Wyoming CSD: Passed

