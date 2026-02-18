Fish Fry Season: A Western New York fish fry guide for Lent 2026

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A fish fry dinner is a staple across Western New York all year round, but its popularity grows during Lent.
This year, Lent begins on February 18 and continues through April 2.
7 News has created a guide based on your suggestions for go-to fish fry spots across Western New York.
Not seeing your favorite spot on the list? Email news@wkbw.com and be sure to put "Fish Fry" in the subject line.
Allegany County
- American House and Hotel
128 West Main Street, Angelica
(585) 466-3397
- Kopper Keg Restaurant
11 East Main Street, Cuba
(585) 968-1523
- Route 19 Tavern
19 Main Street, Belfast
(585) 365-1060
- The Beef Haus
176 North Main Street, Wellsville
(585) 593-6222
- The Hume Tavern
71 W Main St, Fillmore
- Wiscoy-Rossburg Fire Co., Inc
11490 County Road 27, Fillmore
(585) 567-8989
Cattaraugus County
- Gowanda Slovenian Club
6 Palmer Street, Gowanda
(716) 532-9758
- Jenny Lee Feed Mill
17 N Main Street, Cattaraugus
(716) 257-3333
- Randy's Fireside
1644 Haskell Road, Olean
(716) 373-3473
- Randy's Up The River
3767 9 Mile Road, Allegany
(716) 372-9606
- Roadside Bar & Grill
10924 Route 16, Delevan
(716) 492-4797
- The Bear Brick
100 Main Street, Little Valley
(716) 938-4001
Chautauqua County
- Aunt Millie's Family Restaurant
1024 NY-5, Irving
(716) 934-2525
- Brocton American Legion Post 434
10 W Main Street, Brocton
(716) 792-4345
- Cassadaga Country Club
55 Frisbee Road, Cassadaga
(716) 595-3003
- Davidson's Family Restaurant
398 E Fairmount Avenue, Lakewood
(716) 763-9135
- Heart and Soul Café
560 Orchard Street, Cherry Creek
(716) 296-1055
- Stockton hotel
2 S. Main Street, Stockton
(716) 595-3505
- Sheridan Memorial VFW Post #6390
2556 Main Road, Silver Creek
(716) 672-6011
- Silver Creek Fireman's Club
23 Jackson Street, Silver Creek
(716) 934-3042
- Sunset Bay Restaurant
954 Main Road, Irving
(716) 934-4070
- Tasta Pizza
153 W Main Street, Falconer
(716) 665-2411
- Tavern On The Mall
14 Main Street, Forestville
(716) 965-9783
- The Office Restaurant
658 Route 394, Kennedy
(716) 267-3285
- Tom's Family Restaurant
935 Allegany Road, Irving
(716) 934-3101
Erie County
- 5 Leaf Clover
248 W Main Street, Springville
(716) 592-0799
- Alton's Restaurants
Two locations, one in Cheektowaga and one in Elma
- American Legion Post 362
1 Legion Drive, East Aurora
(716) 652 -9862
- Amherst Pizza and Ale House
55 Crosspoint Pkwy, Getzville
(716) 625-7100
- AMVETS Buddy Knaus Post #14
4721 Broadway Depew, NY 14043
716-685-4721
- Angry Buffalo at The Rose Garden
2753 Wehrle Drive, Williamsville
(716) 632-9871
- Apple Dumplin Restaurant
521 S. Cascade Drive, Springville
(716) 592-0171
- Althena's Family Restaurant
729 Young Street, Tonawanda
(716) 692-2626
- Bellevue Hotel
544 Como Park Blvd, Cheektowaga
(716) 206-0423
- Big Ditch Brewing Company
55 East Huron Street, Buffalo
716-854-5050
- Bistro 93
15 Cedar Street, Akron
(716) 442-5363
- Boston Hotel
9373 Boston State Road, Boston
(716) 941-0908
- Brothers Restaurant
475 Ellicott Street, Buffalo
(716) 322-0084
- Brownie’s Pizza Post
12643 Williston Road, Alden
(716) 714-9922
- Bruno’s
5259 Broadway Street, Lancaster
(716) 288-9194
- Buffalo Brew Pub
6861 Main Street, Williamsville
(716) 632-0552
- Buffalo Creek Bar & Grill
4717 Clinton Street, West Seneca
(716) 599-1183
- BW’s Smokin’ Barrels Barbecue
5007 Lake Avenue, Buffalo
(716) 824-7455
- Campobello’s Cucina Italiana
9334 Transit Road, East Amherst
(716) 636-8770
- Captain of the Sea
3038 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
(716) 446-5622
- Candy Apple Cafe
81 Buell St, Akron
(716) 542-4155
- Carrubba’s Chicken Pit
2197 George Urban Blvd, Depew
(716) 382-0447
- Casey’s Black Rock
484 Amherst Street, Buffalo
(716) 436-6959
- Champions Sports Bar & Grill
1042 Wehrle Dr, Buffalo
(716) 428-3048
- Connor’s Restaurant
3465 Seneca Street, West Seneca
(716) 674-9945
- Cozy Corner Family Restaurant
690 E Main Street, Springville
(716) 592-9545
- Curry’s Pub
864 Kenmore Avenue, Buffalo
(716) 447-0502
- Danny’s Airport
3715 Genesee Street, Cheektowaga
(716) 634-1780
- Danny’s South
4300 Abbott Road, Orchard Park
(716) 649-1194
- Doino’s Pizzeria Bar & Grill
2709 Harlem Road, Cheektowaga
(716) 893-9229
- Duke’s Tavern
5841 Transit Road, East Amherst
(716) 688-4479
- Eldredge Bicycle Club
17 Broad Street, Tonawanda
(716) 693-3589
- Elma Towne Grille
6650 Clinton Street, Elma
(716) 651-4619
- Falletta’s Restaurant
8255 Clarence Center Road, East Amherst
(716) 741-7406
- The Fire Spot Restaurant
2829 River Road, Tonawanda
(716) 835-3473
- Flavor Restaurant
6432 Genesee Street, Lancaster
(716) 681-1439
- Frankie G's Pastatria
3373 Clinton Street, West Seneca
(716) 608-6626
- Gabriel’s Gate
145 Allen Street, Buffalo
(716) 886-0602
- Gene McCarthy’s
73 Hamburg Street, Buffalo
(716) 855-8948
- Hamburg Taproom – Just Pizza & Wing Co.
4170 Southwestern Blvd, Orchard Park
(716) 649-9190
- Hamburg United Methodist Church
116 Union Street, Hamburg
(716) 649-8080
- Hayes Seafood Restaurant
8900 Main Street, Clarence
(716) 632-1772
- Hilltop Inn & Grove
11389 Genesee Street, Alden
(716) 902-4005
- Hoak’s Lakeshore Restaurant
4100 Lake Shore Road, Hamburg
(716) 627-4570
- Hofbrauhaus Buffalo
190 Scott St, Buffalo
(716) 939-2337
- Jade’s Bar and Restaurant
4495 Broadway, Depew
(716) 683-5054
- Joey’s Place
83 Niagara Street, Tonawanda
(716) 431-5639
- JoJo’s Pizza & Subs Inc.
528 Abbott Road, Buffalo
(716) 822-6000
- Kaboodle’s Kafe
13677 Main Road, Akron
(716) 442-5007
- Kenilworth Vol. Fire Company
84 Hawthorne Avenue, Tonawanda
(716) 838-1219
- Kiebzak’s
38 Crocker St, Sloan
(716) 896-3044
- Lake Effect Diner
3165 Main Street, Buffalo
716-833-1952
- Lancaster Elks Lodge
33 Legion Parkway, Lancaster
(716) 685-1478
- Leo’s Pizzeria
Multiple location
- Mammoser’s Tavern & Resturant
16 S Buffalo Street, Hamburg
(716) 648-1390
- Margie's Bar and Grill
5044 Broadway, Depew
(716) 901-0534
- Mitchell’s Tavern
734 Sheridan Drive, Tonawanda
(716) 874-8907
- Mythos
510 Elmwood Avenue, Buffalo
(716) 886-9175
- Newell-Faulkner American Legion Post #880
2912 Legion Drive, Eden
(716) 992-3304
- North Star Tavern
7340 Seneca Street, Elma
(716) 805-7117
- Northend Bar and Grill
2692 Elmwood Avenue, Kenmore
(716) 877-9000
- O’Brien’s West End Inn
340 Union Street, Hamburg
(716) 202-4018
- Olive Branch Family Restaurant
2343 Union Road, West Seneca
(716) 656-0517
- Olive Tree Family Restaurant
5240 Broadway, Lancaster
(716) 651-9940
- Otto’s Restaurant
3972 Union Road, Cheektowaga
(716) 632-2035
- Pat’s Pizza
544 Ontario Street, Buffalo
(716) 874-1233
- Polish Falcons of Depew
445 Columbia Avenue, Depew
(716) 684-2373
- Potts Deli & Grille
41 S Rossler Avenue, Cheektowaga
(716) 826-6575
- Prohibiton 2020
3847 Southwestern Blvd, Orchard Park
(716) 202-4016
- Pubski Pub
2437 William Street, Cheektowaga
(716) 464-3484
- Raintree Bar and Grill
2970 Colvin Blvd, Tonawanda
(716) 695-3504
- ReMi’s Catering & Events
2784 Seneca Street, West Seneca
716-316-0225
- Rizotto Italian Eatery & Sweetery
930 Maple Road, Williamsville
(716) 204-4455
- Rizzo’s Casa di Italia
2763 Eggert Road, Tonawanda
(716) 834-4404
9210 Transit Rd, East Amherst
(716) 689-3600
- Rodneys
4179 Lakeshore Road, Hamburg
(716) 627-5166
- Schunnk’s West Hill Grill
4274 Keller Road, Eden
(716) 992-4432
- Schifano’s Pizzeria
4923 Genesee Street, Cheektowaga
(716)901-0037
- Sean Patrick’s Restaurant
3480 Millersport Highway, Getzville
(716) 636-1709
- Sidelines Sports Bar and Grill
189 Delaware Avenue, Buffalo
(716) 240-9392
- Skoob’s Village Grille
50 Central Avenue, Lancaster
(716) 473-5675
- Sneakers Bar
205 Martin Avenue, Blasdell
(716) 825-9247
- Sonny Red’s
1841 Abbott Road, Lackawanna
(716) 551-0889
- Spring Brook Fire Company
31 Pound Road, Elma
(716) 652-1806 / (716) 655-0831
- Stockman’s Tavern
9870 Transit Road, Swormville
(716) 688-9896
- St. Stephens Serbian Orthdox Church
177 Weber Road, Lackawanna
(716) 823-2846
- St. Stephen School
2080 Baseline Road, Grand Island
(716) 773-7647
- Sweeny Hose Fire Company #7
499 Zimmerman Street, North Tonawanda
(716) 694-0777
- The 33 Speakeasy Grill
3455 Genesee Street, Cheektowaga
(716) 309-4446
- The Cookie Jar 716
1432 Niagara Street, Buffalo
(716) 495-2981
- The Cove
4701 Transit Road, Depew
(716) 656-7946
- The Grill at The Dome
Paddock Golf Dome, 175 Brompton Road, Tonawanda
(716) 504-4745
- The Howling Rooster
529 Englewood Avenue, Buffalo
(716) 838-4440
- The Place
229 Lexington Avenue, Buffalo
(716) 882-7522
- The Rock Kitchen and Bar
6261 Transit Road, East Amherst
(716) 688-7625
- The Steer Restaurant & Saloon
3151 Main Street, Buffalo
(716) 838-0478
- The Wellington Pub
1541 Hertel Avenue, Buffalo
(716) 833-9899
- Tops Friendly Markets
Multiple locations
- Town Edge Bowling Bar and Grill
2071 Clinton Street, West Seneca
(716) 822-5132
- Two Nines Kitchen and Bar
8230 Wehrle Drive, Williamsville
(716) 276-3147
- Uncle Joe’s Diner
4869 Southwestern Blvd, Hamburg
(716) 648-7154
- Wallenwein’s
641 Oakwood Avenue, East Aurora
(716) 652-9801
- Wiechecs Lounge
1748 Clinton Street, Buffalo
(716) 823-2828
- Zoe
5701 Transit Road, East Amherst
(716) 639-4550
Genesee County
- Eli Fish Brewing Co.
109 Main Street, Batavia
(585) 343-0008
- Indian Falls Log Cabin Restaurant
1227 Gilmore Road, Corfu
(585) 762-8422
- Settler's Family Restaurant
353 W Main Street, Batavia
(585) 343-7443
- FT Brown's Restaurant
214 Main Street, Batavia
(585) 343-1547
- Town & Country Family Restaurant
5025 E Main Street Road, Batavia
(585) 343-3304
Niagara County
- Apple Granny’s
433 Center Street, Lewiston
(716) 754-2028
- Cask & Cow
840 Center Street, Lewiston
(716) 405-7063
- Country Cottage
4072 Beach Ridge Road, North Tonawanda
(716) 693-4911
- Fieldstone Country Inn
5986 S Transit Road, Lockport
(716) 625-6193
- Galassi’s Sub Shop
452 Payne Avenue, North Tonawanda
(716) 694-5858
- Hideaway Grille
399 Division Street, North Tonawanda
(716) 694-2710
- Jetport
7100 Porter Avenue, Niagara Falls
(716) 297-9778
- Kalamata Family Restaurant
5690 S Transit Road, Lockport
(716) 433-2626
- Kelly's Corner
524 Cayuga Drive, Niagara Falls
(716) 283-2040
- New York Beer Project
6933 S Transit Road, Lockport
(716) 743-6927
- Olympia Restaurant
3312 Niagara Falls Blvd, Wheatfield
(716) 694-6969
- Ontario House, aka Stone Jug
358 Main Street, Youngstown
(716) 219-4073
- Panes
984 Payne Avenue, North Tonawanda
(716) 692-7076
- Pendleton Center UMC
6864 Campbell Blvd., North Tonawanda
(716) 625-8306
- St John deLaSalle Church
8477 Buffalo Avenue, Niagara Falls
(716) 283-2238
- Syros Restaurant
869 Cayuga Street, Lewiston
(716) 754-1900
- The Brookside
2990 Lockport Olcott Road, Newfane
(716) 778-8500
- The Great Foodini
2564 Academy Street, Ransomville
(716) 791-4400
- Tin Pan Alley
775 Cayuga Street, Lewiston
(716) 754-4330
- Wilson Fire Hall
250 Young Street, Wilson
(716) 751-6038
- Woodcock Brothers Brewing Company
908 Niagara Falls Blvd, North Tonawanda
(716) 280-1284
Orleans County
- Country Club Family Restaurant
535 Main Street, Medina
(585) 798-4072
- Sam's Diner
55 Public Square, Holley
585-638-8722
- Zambistro
408 Main Street, Medina
(585) 798-2433
Wyoming County
- Arcade VFW Post 347
550 Main Street, Arcade
(585) 492-2668
- North Java Country Store
4172 RT 98, North Java
(585) 535-7280