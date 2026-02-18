Local National Weather Sports Traffic Watch Now
5  WX Alerts 1  Closing/Delay
NewsLocal News

Actions

Fish Fry Season: A Western New York fish fry guide for Lent 2026

FISH FRY GUIDE.png
WKBW
FISH FRY GUIDE.png
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A fish fry dinner is a staple across Western New York all year round, but its popularity grows during Lent.

This year, Lent begins on February 18 and continues through April 2.

7 News has created a guide based on your suggestions for go-to fish fry spots across Western New York.

Not seeing your favorite spot on the list? Email news@wkbw.com and be sure to put "Fish Fry" in the subject line.

Allegany County

Cattaraugus County

Chautauqua County

Erie County

Genesee County

Niagara County

Orleans County

Wyoming County

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
apps.jpg

Stay connected by downloading the WKBW app