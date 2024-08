Back to School 2024: The first day of classes for districts in Western New York

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — The end of August is in sight which means the 2024-2025 school year is approaching.

7 News has compiled a list of the first day of school for several districts in Western New York.

Allegany County

Alfred-Almond — September 5

Andover — September 3

Belfast — September 3

Bolivar-Richburg — September 5

Canaseraga — September 5

Cuba-Rushford — September 4

Fillmore — September 3

Friendship — September 3

Genesee Valley — September 3

Scio — September 5

Wellsville — September 3

Whitesville — September 3

Cattaraugus County

Allegany-Limestone — September 3

Cattauragus- Little Valley — September 3

Ellicottville — September 5

Franklinville — September 5

Gowanda — September 3

Hinsdale — September 3

Olean City — September 4

Pioneer — September 4

Portville — September 4

Randolph Academy — September 3

Randolph — September 3

Salamanca — September 3

West Valley — September 4

Chautauqua County

Bemus Point — September 3

Brocton — September 3

Cassadaga — September 3

Chautauqua Lake — September 5

Clymer — September 4

Dunkirk — September 5

Falconer — September 3

Forestville — September 3

Fredonia — September 3

Frewsburg — September 3

Jamestown — September 4

Panama — September 4

Pine Valley — September 3

Ripley — September 3

Sherman — September 3

Silver Creek — September 4

Southwestern — September 3

Westfield — September 3

Erie County

Akron — September 5

Alden — September 5

Amherst — September 3

Buffalo Public — September 5

Cheektowaga — September 4

Cheektowaga-Sloan — September 5

Clarence — September 3

Cleveland Hill — September 4

Depew Union — September 4

East Aurora — September 5

Eden — September 5

Frontier — September 3

Grand Island — September 4

Hamburg — September 5

Holland — September 5

Iroquois — September 4

Ken-Ton — September 3

Lackawanna — September 3

Lake Shore — September 3

Lancaster — September 3

Maryvale — September 3

North Collins — September 3

Orchard Park — September 4

Randolh Academy Hamburg Campus — September 3

Springville-Griffith — September 3

Sweet Home — September 3

Tonawanda City — September 3

West Seneca — September 5

Williamsville — September 3

Genesee County

Alexander — September 4

Batavia City — September 4 (9th grade), September 5 (all students)

Byron-Bergen — September 4

Elba — September 4

Le Roy — September 4

Oakfield-Alabama — September 4

Pavilion — September 4

Pembroke — September 4

Niagara County

Barker Central — September 3

Lewiston-Porter — September 3

Lockport — September 4

Newfane — September 3

Niagara Charter — September 3

Niagara Falls — September 3

Niagara-Wheatfield — September 3

North Tonawanda — September 4

Royalton-Hartland — September 3

Starpoint — September 3

Wilson — September 4

Orleans County

Albion — September 4

Holley — September 4

Kendall — September 3

Lyndonville — September 4

Medina — September 5

Wyoming County

Attica — September 4

Letchworth — September 4

Perry — September 4

Warsaw — September 3

Wyoming — September 4