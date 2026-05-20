2026 School Budget Tracker

WESTERN NY — Western New Yorkers voted on school district budgets Tuesday. 7 News will provide results as they come in.
The following schools did not have their budgets passed last night.
Rejected:
CUBA-RUSHFORD
GRAND ISLAND
LYNDONVILLE
RANDOLPH
WEST VALLEY
The following schools had their budgets passed last night.
Passed:
AKRON CENTRAL
ALBION CENTRAL
ALDEN CENTRAL
ALEXANDER CENTRAL
ALLEGANY-LIMESTONE CENTRAL
AMHERST CENTRAL
ANDOVER CENTRAL
BARKER CENTRAL
BELFAST CENTRAL
BYRON-BERGEN CENTRAL
CASSADAGA VALLEY CENTRAL
CATTARAUGUS-LITTLE VALLEY
CHEEKTOWAGA CENTRAL
CHEEKTOWAGA-MARYVALE
CHEEKTOWAGA-SLOAN UNION
CLARENCE
CLEVELAND HILL
CLYMER CENTRAL
DEPEW UNION FREE
EAST AURORA UNION
ELBA CENTRAL
FALCONER CENTRAL
FRANKLINVILLE CENTRAL
FRIENDSHIP CENTRAL
FRONTIER
GENESEE VALLEY CENTRAL
GOWANDA CENTRAL
HAMBURG
HINSDALE CENTRAL
HOLLAND CENTRAL
HOLLEY CENTRAL
IROQUUOIS CENTRAL
KENDALL CENTRAL
LACKWANDA CENTRAL
LAKE SHORE CENTRAL
LANCASTER CENTRAL
LETCHWORTH CENTRAL
LEWISTON-PORTER
LOCKPORT CITY
NIAGARA WHEATFIELD
NORTH COLLINS CENTRAL
OLEAN CITY
ORCHARD PARK CENTRAL
PANAMA CENTRAL
PINE VALLEY CENTRAL
PIONEER CENTRAL
PORTVILLE CENTRAL
RANDOLPH CENTRAL
RIPLEY CENTRAL
ROYALTON-HARTLAND CENTRAL
SALAMANCA CITY CENTRAL
SCIO CENTRAL
SHERMAN CENTRAL
SILVER CREEK CENTRAL
SOUTHWESTERN CENTRAL
STARPOINT CENTRAL
SWEET HOME CENTRAL
TONAWANDA CITY
WARSAW CENTRAL
WELLSVILLE CENTRAL
WHITESVILLE CENTRAL
WILLIAMSVILLE CENTRAL
WILSON CENTRAL
WYOMING CENTRAL